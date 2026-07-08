Григорьев-Апполонов застал Буланову в необычной позе

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 2 490 0

Артист зашел к коллеге в гримерку и удивился тому, что увидел.

В какой позе Буланова встретила Григорьева-Аполлонова

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Андрей Григорьев-Апполонов застал Татьяну Буланову на коленях в гримерке

Заслуженный артист РФ Андрей Григорьев-Апполонов застал заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову в необычной позе в гримерке музыкального фестиваля «Большая Дискотека Авторадио». Она стояла коленями на стуле, опираясь руками на спинку. Фотографию с певицей Григорьев-Апполонов опубликовал в Telegram.

«На Дискотеке Авторадио зашел в гримерку к Тане, а она то ли стоит, то ли сидит», — написал артист.

Фото: Telegram/Андрей Григорьев-Апполонов/appolonov_ag

Когда он удивленно спросил у артистки, почему она выбрала такое очевидно неудобное положение, та объяснила это страхом испортить костюм. На Булановой было надето блестящее платье с пайетками — по ее словам, если бы она села традиционным образом, элементы отделки остались бы на стуле. А платье, подчеркнула певица, «классное», и испортить его было бы жаль.

Буланова не в первый раз демонстрирует умение удерживать равновесие в неудобной позе. Ранее она рассказала корреспонденту 5-tv.ru, как на гастролях в Германии выступала на дискотеке с подвернутой ногой. Артистка поднялась на сцену с костылем и подтанцовывала на одной ноге.

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