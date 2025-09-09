Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон установил рекорд в становой тяге

Пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана или «Горы» в сериале «Игра престолов», установил новый мировой рекорд в становой тяге на турнире в Бирмингемене, подняв 510 килограммов. Бьернссон обновил свой прошлый рекорд в 505 килограммов, установленный в июле 2025 года в Германии.

Своим успехом исландский спортсмен поделился в соцсетях, отметив, что мог бы поднять и 530 килограммов, но предпочитает постепенно наращивать нагрузки, чтобы избежать травм. Его предыдущие рекорды: 501 килограмм в 2020 году и 505 килограммов в 2025-м на турнире в Нойкирхене. За годы карьеры он изменил технику, подобрав более выгодные углы тяги, что улучшило его эффективность.

В 2018 году Бьернссон выиграл Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man и World's Strongest Man — три главных титула за сезон. Становая тяга — одно из самых сложных упражнений силового троеборья, требующее максимальной силы и техники.

