Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон установил рекорд в становой тяге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

На чемпионате мира в Бирмингеме «Гора» поднял 510 килограммов.

Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон превзошел рекорд в становой тяге

Фото: www.globallookpress.com/Scott Stuart

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана или «Горы» в сериале «Игра престолов», установил новый мировой рекорд в становой тяге на турнире в Бирмингемене, подняв 510 килограммов. Бьернссон обновил свой прошлый рекорд в 505 килограммов, установленный в июле 2025 года в Германии.

Своим успехом исландский спортсмен поделился в соцсетях, отметив, что мог бы поднять и 530 килограммов, но предпочитает постепенно наращивать нагрузки, чтобы избежать травм. Его предыдущие рекорды: 501 килограмм в 2020 году и 505 килограммов в 2025-м на турнире в Нойкирхене. За годы карьеры он изменил технику, подобрав более выгодные углы тяги, что улучшило его эффективность.

В 2018 году Бьернссон выиграл Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man и World's Strongest Man — три главных титула за сезон. Становая тяга — одно из самых сложных упражнений силового троеборья, требующее максимальной силы и техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Трамп планирует открыть в США сеть психиатрических клиник
15:40
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон установил рекорд в становой тяге
15:34
«Странный опыт»: глава OpenAI перестал различать посты ботов и людей
15:30
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
15:30
Школе в Донецке присвоят имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса
15:23
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО

Сейчас читают

«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025