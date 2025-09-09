Хозяев зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

В соцсетях это место нарекли «тюрьмой для собак».

Хозяев зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Фото: www.globallookpress.com/Europa Press/E. Parra. Pool

Владельцев зоогостиницы в подмосковном Чехове отпустили без меры пресечения, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Прежде Следственный комитет провел осмотр места, где содержались животные, а также изучили документацию. По итогу было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с домашними животными и мошенничестве.

О том, что в частной зоогостинице в Подмосковье жестоко обращались с животными, рассказали сами хозяева собак. По предварительным данным следствия, к собакам применяли силу, на них надевали электрошоковые ошейники. Также животные содержались в ненадлежащих условиях.

В соцсетях это место нарекли «тюрьмой для собак». Всего потерпевшими признаны 15 владельцев собак.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что от этой зоогостиницы пострадали питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA.

