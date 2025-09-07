В Подмосковье задержали хозяйку «тюрьмы для собак»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 29 0

Она обвиняется в жестоком обращении с животными и мошенничестве.

Задержана хозяйка «тюрьмы для собак» в подмосковном Чехове

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Подмосковье задержали хозяйку зоогостиницы, где жестоко обращались с животными

Задержана владелица зоогостиницы DogTown в подмосковном Чехове, где животные подвергались жестокому обращению. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным источника, она обвиняется в жестоком обращении с животными и мошенничестве.

Прежде Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с домашними животными в этом приюте. По предварительным данным следствия, женщина била собак и надевала на них электрошоковые ошейники. Также животные содержались в ненадлежащих условиях.

Это место многие в соцсетях прозвали уже «тюрьмой для собак». Известно, что туда отдавали своих любимых питомцев на передержку блогер Эльдар Джарахов и певица MONA. Их питомцев содержали в крайне плохих условиях. Пострадавшие, включая этих владельцев, обратились с жалобами на качество дорогостоящих услуг по передержке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
Гремучая смесь смерти: как советские войска сорвали планы Японии истреблять людей биооружием
9:04
В Подмосковье задержали хозяйку «тюрьмы для собак»
8:26
Гастрофестиваль «Балтика Фест» удивит разнообразием вкусов
8:03
Была богемой — стала обвиняемой: как Аглая Тарасова оказалась в шаге от краха карьеры
7:30
«Может кончиться крахом»: Алексей Учитель про смысл семейного счастья
7:15
«Все там рукастые»: Ирина Розанова вспомнила о жизни в СССР

Сейчас читают

«Она сильная, все выдержит»: Аглаю Тарасову навестил ее парень
Не все видно на поверхности: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать