В Подмосковье задержали хозяйку «тюрьмы для собак»

Она обвиняется в жестоком обращении с животными и мошенничестве.
В Подмосковье задержали хозяйку зоогостиницы, где жестоко обращались с животными
Задержана владелица зоогостиницы DogTown в подмосковном Чехове, где животные подвергались жестокому обращению. Об этом стало известно 5-tv.ru.
По данным источника, она обвиняется в жестоком обращении с животными и мошенничестве.
Прежде Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с домашними животными в этом приюте. По предварительным данным следствия, женщина била собак и надевала на них электрошоковые ошейники. Также животные содержались в ненадлежащих условиях.
Это место многие в соцсетях прозвали уже «тюрьмой для собак». Известно, что туда отдавали своих любимых питомцев на передержку блогер Эльдар Джарахов и певица MONA. Их питомцев содержали в крайне плохих условиях. Пострадавшие, включая этих владельцев, обратились с жалобами на качество дорогостоящих услуг по передержке.
