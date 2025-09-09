Лидеры ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В результате инцидента пострадали четыре жилых здания.

Члены политбюро ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе

Фото: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Члены политбюро ХАМАС, включая главу движения в секторе Газа Халиля аль-Хейю, выжили после атаки ЦАХАЛ по Дохе, сообщает Al Jazeera. В результате удара, уточняет телеканал Al Arabia, пострадали четыре жилых здания.

Канцелярия Нетаньяху признала, что Израиль самостоятельно инициировал и провел эту боевую операцию. При этом, ранее гостелерадио Kan сообщало, что власти страны уведомили США о намерении ликвидировать руководителей ХАМАС в Дохе.

Ранее Катар начал официальное расследование обстоятельств, связанных с попыткой атаковать членов политбюро ХАМАС. Власти страны решительно осуждают действия Израиля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ночью израильская авиация нанесла удары сразу по нескольким провинциями в Сирии. Той же ночью, израильская авиация атаковала объекты в секторе Газа. ЦАХАЛ намерен уничтожить десятки целей в палестинском анклаве в преддверие новой масштабной операции. Об этом заявил премьер Нетаньяху в качестве ответа на теракт в Иерусалиме.

