Лидеры ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе

В результате инцидента пострадали четыре жилых здания.
Фото: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Члены политбюро ХАМАС, включая главу движения в секторе Газа Халиля аль-Хейю, выжили после атаки ЦАХАЛ по Дохе, сообщает Al Jazeera. В результате удара, уточняет телеканал Al Arabia, пострадали четыре жилых здания.
Канцелярия Нетаньяху признала, что Израиль самостоятельно инициировал и провел эту боевую операцию. При этом, ранее гостелерадио Kan сообщало, что власти страны уведомили США о намерении ликвидировать руководителей ХАМАС в Дохе.
Ранее Катар начал официальное расследование обстоятельств, связанных с попыткой атаковать членов политбюро ХАМАС. Власти страны решительно осуждают действия Израиля.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ночью израильская авиация нанесла удары сразу по нескольким провинциями в Сирии. Той же ночью, израильская авиация атаковала объекты в секторе Газа. ЦАХАЛ намерен уничтожить десятки целей в палестинском анклаве в преддверие новой масштабной операции. Об этом заявил премьер Нетаньяху в качестве ответа на теракт в Иерусалиме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
57%
Нашли ошибку?