Акции компании Apple после презентации нового iPhone заметно упали

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Мероприятие прошло 9 сентября.

Акции компании Apple упали после презентации iPhone 17

Фото: www.globallookpress.com/Sheldon Cooper

Акции компании Apple подешевели после осенней презентации

Акции американской корпорации Apple подешевели 9 сентября после завершения презентации новых устройств, в том числе смартфона iPhone. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

По данным торгов, сразу после мероприятия стоимость акций компании начала снижаться. К 22:50 цена бумаг составила 234,07 доллара.

Компания провела традиционную осеннюю презентацию, которую открыл глава Apple Тим Кук. Главными новинками стали смартфон iPhone 17, ультратонкая версия iPhone Air, обновленные модели Apple Watch и беспроводные наушники AirPods Pro 3.

Мероприятие прошло в США и собрало внимание миллионов пользователей по всему миру. Представленные устройства позиционируются как ключевые продукты компании в ближайшие месяцы.

Продажи всех новинок Apple стартуют 19 сентября и будут доступны для покупателей во многих странах. Снижение котировок эксперты связывают с реакцией инвесторов на анонсы и будущие прогнозы по рынку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла осенняя презентация Apple.

