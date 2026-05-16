В итальянской Модене автомобиль протаранил толпу — десять человек пострадали

Светлана Стофорандова
Виновника аварии уже задержали и допрашивают.

Фото: www.globallookpress.com/Roberto De Carli

На севере Италии, в городе Модена, автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей. По предварительным данным газеты Il Giornale, в результате наезда пострадали как минимум десять человек.

За рулем машины находился 31-летний мужчина. После аварии он попытался скрыться с места происшествия. Когда один из очевидцев преградил ему путь, злоумышленник ударил его ножом. Агентство ANSA передает, что виновника происшествия уже задержали, сейчас его допрашивает полиция.

Точное число жертв уточняется, известно, что одна из пострадавших тяжело ранена, она может лишиться обеих ног, так как автомобиль прижал ее к витрине магазина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве мужчина на электросамокате сбил девятилетнюю девочку рядом со столичным зоопарком. После аварии виновник скрылся с места происшествия. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, полиция разыскивает водителя самоката.

В итальянской Модене автомобиль протаранил толпу — десять человек пострадали
