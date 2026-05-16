Венесуэльский сценарий: США могут захватить экс-лидера Кубы Рауля Кастро

NYT: в США допустили захват экс-лидера Кубы по венесуэльскому сценарию

Высокопоставленные чиновники США допускают возможность захвата бывшего лидера Кубы, 94-летнего Рауля Кастро, по венесуэльскому сценарию. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Как пишет газета USA Today, власти США намерены предъявить Кастро обвинения по делу 30-летней давности. Речь идет о происшествии 1996 года, когда кубинское правительство сбило два самолета гуманитарной организации.

Вашингтон уже использовал похожую схему в Венесуэле, когда федеральные обвинения против президента республики Николаса Мадуро стали поводом для его захвата.

Окончательное решение по Кубе еще не принято, однако сама угроза ареста Кастро, по мнению источников, должна заставить кубинские власти пойти на уступки.

Ситуация на острове остается критической из-за санкций президента США Дональда Трампа, которые спровоцировали энергетический кризис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский танкер смог прорвать нефтяную блокаду Кубы. Судно доставило в один из портов острова 100 тысяч тонн топлива. Трамп позже признал, что лично разрешил российскому танкеру привезти жизненно важный груз.

