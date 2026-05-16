Блогер Эдвард Бил проехался на диване по Патриаршим прудам

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 39 0

Самодельный транспорт из мебели и электросамокатов создал пробку в столице.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Эдвард Бил прокатился по Патриаршим прудам на самодельном транспорте, который он соорудил вместе с другом. Молодые люди поставили диван на два электросамоката и выехали на нем на проезжую часть. Кадры публикует 5-tv.ru.

Весь процесс парни снимали на видео, чтобы потом опубликовать его на своих страницах в социальных сетях.

Самодельный транспорт, по понятным причинам, не мог быстро разгоняться, поэтому на оживленной улице столицы образовалась пробка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Эдварда Била уже есть судимость за серьезное нарушение ПДД. В апреле 2021 года блогер на огромной скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы.

В той аварии пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Бил признал вину, выплатил женщине компенсацию и был приговорен к одному году и двум месяцам колонии общего режима. На свободу блогер вышел в ноябре 2022 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

22:09
Венесуэльский сценарий: США могут захватить экс-лидера Кубы Рауля Кастро
21:57
«Скучаем по иранским фейерверкам»: Дуров высказался об обстрелах Дубая
21:39
Блогер Эдвард Бил проехался на диване по Патриаршим прудам
21:30
Шоу фриков: финал конкурса песни «Евровидение-2026» — трансляция
21:13
В итальянской Модене автомобиль протаранил толпу — десять человек пострадали
20:19
Опасный холод: ученые предупредили о скрытых угрозах кондиционеров

Сейчас читают

«Возбуждает интерес»: Егор Кончаловский об отмене русского искусства на Западе
Лариса Рубальская выложила видео из больничной палаты
Шоу фриков: финал конкурса песни «Евровидение-2026» — трансляция
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео