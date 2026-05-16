Блогер Эдвард Бил проехался на диване по Патриаршим прудам

Блогер Эдвард Бил прокатился по Патриаршим прудам на самодельном транспорте, который он соорудил вместе с другом. Молодые люди поставили диван на два электросамоката и выехали на нем на проезжую часть. Кадры публикует 5-tv.ru.

Весь процесс парни снимали на видео, чтобы потом опубликовать его на своих страницах в социальных сетях.

Самодельный транспорт, по понятным причинам, не мог быстро разгоняться, поэтому на оживленной улице столицы образовалась пробка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Эдварда Била уже есть судимость за серьезное нарушение ПДД. В апреле 2021 года блогер на огромной скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы.

В той аварии пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Бил признал вину, выплатил женщине компенсацию и был приговорен к одному году и двум месяцам колонии общего режима. На свободу блогер вышел в ноябре 2022 года.

