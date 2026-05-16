«Скучаем по иранским фейерверкам»: Дуров высказался об обстрелах Дубая

Дуров заявил, что иранские обстрелы пошли Дубаю на пользу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что иранские обстрелы пошли Дубаю на пользу. Об этом он заявил в личном блоге.

«В Дубае снова полно машин и людей. Уже скучаю по „иранским фейерверкам“ — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить», — написал он.

Бизнесмен также похвалил средства ПВО Эмиратов. По его словам, при налоге в 0% жители ОАЭ получают защиту качественнее, чем европейцы, которые отдают государству половину своих доходов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти ОАЭ объявили о полном открытии своего воздушного пространства и возобновлении всех авиационных операций. Это решение было принято после анализа ситуации в сфере безопасности. Тем не менее мониторинг обстановки в небе продолжается.

ОАЭ закрывали небо в качестве меры предосторожности после того, как Иран нанес удары по американской авиабазе в Катаре.

