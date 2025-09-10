«Признание заслуг»: 944-й самоходный артполк получил наименование «гвардейский»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 36 0

Владимир Путин отметил самоотверженность и высокий профессионализм военнослужащих подразделения.

Путин присвоил наименование «гвардейский» 944-му самоходному артполку ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 944-му самоходному артполку

Президент России Владимир Путин присвоил 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное звание «гвардейский». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в публикации.

Российский лидер отметил самоотверженность и высокий профессионализм военнослужащих подразделения. Президент выразил уверенность в том, что бойцы будут и впредь хранить верность присяге, а также обеспечивать безопасность России.

Также Путин пожелал офицерам и рядовым военнослужащим крепкого здоровья и успехов.

В понедельник, 8 сентября, российский лидер присвоил почетное звание «гвардейский» 292-му самоходному артиллерийскому полку. Путин назвал решительные действия подразделения в ходе проведения СВО образцом выполнения воинского долга. Также президент отметил храбрость, проявленную бойцами полка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин наградил камчатских онкологов, продолживших работать, несмотря на сильное землетрясение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Артиллеристы ВС РФ ударили по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
В ЗАГС ни ногой? Почему Панфилов не женится на матери своего третьего ребенка
7:10
Россияне смогут получить отсрочку по кредитам с 1 октября
7:00
Руины немецкого автопрома: Мюнхенский автосалон захватили китайцы
7:00
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября
6:45
Цвет не проблема: чем полезны черные лисички

Сейчас читают

Самый тонкий и самый живучий: как прошла осенняя презентация Apple
Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025