Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Медики проявили мужество и продолжили спасать пациента в момент природного катаклизма.

Путин наградил камчатских онкологов, проводивших операцию во время землетрясения

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении камчатских онкологов, которые не остановили операцию во время мощного землетрясения.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова Яну Гвоздеву», — говорится в документе.

Кроме того, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено еще двум специалистам — Любови Цыплаковой и Сергею Шелганову.

В июле на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало самым сильным в регионе с 1952 года и вызвало серьезное беспокойство среди жителей полуострова.

Несмотря на экстремальные условия, врачи продолжили операцию и сумели довести ее до конца. Этот поступок получил широкую огласку и стал примером профессиональной стойкости медицинских работников России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что землетрясение, произошедшее ночью 30 июля на Камчатке, признано самым сильным за последние 73 года. Согласно оценкам специалистов, магнитуда сейсмособытия достигла 8,7. Землетрясение в регионе стало сильнейшим с 1952 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
23 авг
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
21 авг
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
20 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
12 авг
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
11 авг
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
10 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
8 авг
Город «качнуло»: землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока
6 авг
Тектонический сдвиг: куда «уехал» юг Камчатки?
6 авг
Все еще трясет: толчки магнитудой 6,0 зафиксировали на Камчатке
+20° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:57
Макрон обсудил с Моди работу «коалиции желающих» по Украине
20:35
«Штука сложная»: Евгений Цыганов про любовь и счастье
20:15
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
20:02
Собянин: Бывшая промзона ЦИЭ в Зеленограде становится современным районом
19:47
«Это Виктория»: актер Илья Носков тайно развелся и женился второй раз
19:30
Как мотивировать ребенка учиться и самостоятельно делать домашнее задание

Сейчас читают

Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать