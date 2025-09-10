Тимати посоветовал СБУ искать его «в клубе» после объявления в розыск

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

На Украине рэперу предъявлены заочные обвинения в нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его «в клубе» после объявления в розыск

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его в клубе после объявления в розыск

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). На это он отреагировал в социальных сетях просьбой искать его в клубе.

«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати». Тимати: «Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», — написал он, процитировав строчку из одной из своих песен.

Тимати отметил, что воспринял включение в список СБУ как «большой комплимент» и знак масштаба своего влияния.

Его внесли в базу данных МВД Украины 1 июля 2025 года, а официально о розыске было объявлено в начале сентября. Тимати предъявлены заочные обвинения в нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

По данным СБУ, рэпер выступал с концертами в Крыму, а также был доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2012, 2018 и 2024 годов.

Также Тимати внесен в базу сайта «Миротворец»*, который содержит данные лиц, считающихся на Украине угрозой национальной безопасности страны.

Ранее в розыск по схожим обвинениям были объявлены другие российские артисты, в том числе Григорий Лепс и Дмитрий Певцов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем
9:09
В Польше сбили несколько дронов, пересекших границу страны
9:04
Соглашение на пожизненное рабство: Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля Тиммы
9:03
От масла, пыли и пятен: чем реально отмыть грязь в салоне авто
8:48
В РФ могут ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спорт
8:32
В Афинах отменили концерт пианиста Дениса Мацуева

Сейчас читают

Самый тонкий и самый живучий: как прошла осенняя презентация Apple
Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025