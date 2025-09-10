Археологи нашли «капсулу времени» в швецком болоте возрастом более 5000 лет

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Это дает уникальную возможность изучить детали жизни людей, живших на территории Южной Скандинавии между 3500 и 2300 годами до нашей эры.

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

В болотистой местности Швеции археологи обнаружили уникальные артефакты возрастом более 5000 лет, датируемую эпохой неолита. Об этом сообщило издание Arkeonews.

В находке удалось выявить хорошо сохранившиеся элементы деревянных конструкций и предметы быта, благодаря бескислородной среде болота и высокой кислотности почвы.

Исследователи из организации Arkeologerna нашли бревна, сваи и плетеные детали, которые, по их мнению, когда-то составляли часть моста через озеро. Помимо этого, были обнаружены резные деревянные трости, остатки корзин для сбора ягод и инструменты для рыболовства. Вероятно, мост использовался племенами охотников-собирателей для перехода между берегами в поисках еды.

Такие условия консервации позволили сохранить даже органические материалы, которые обычно подвержены разрушению. Это дает уникальную возможность изучить детали жизни людей, живших на территории Южной Скандинавии между 3500 и 2300 годами до нашей эры, связанных с культурой ямочно-гребенчатой керамики.

В будущем археологи планируют создать цифровую 3D-копию находки и реконструкцию древнего моста, чтобы заинтересованные смогут совершить виртуальное путешествие в другую эпоху.

