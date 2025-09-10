Новый виток музыкальной энергии: в Петербурге стартовал проект «Река талантов»

В Петербурге стартовал уникальный всероссийский проект для одаренных музыкантов. «Река талантов» объединила студентов и выпускников консерваторий и колледжей из разных регионов страны.

Традиционно, занятия для них проводят преподаватели «Дома Музыки» под руководством народного артиста России — маэстро Сергея Ролдугина. И впервые музыкальное мастерство оттачивают в знаковом для Северной столицы месте. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Кажется, и парадная лестница Алексеевского дворца им мала: 46 молодых талантов, музыкальная надежда России и ее будущее. Снимок на память — это традиция. Они аплодируют друг другу и, конечно, наставникам, которые будут передавать им свой опыт.

«Я жду получения новой информации и нового витка музыкальной энергии», — признался участник проекта Алексей Тищенко.

«Река талантов» уже в 19-й раз берет свой исток в Петербурге, попасть сюда мечтают многие.

«Как только я поступила в институт, мой преподаватель мне сразу сказал, поставил вот эту планку «Реки талантов“», — заявила участница проекта Оксана Загитова.

Четыре дня насыщенных мастер-классов и самостоятельных занятий, возможность позаниматься с мэтрами.

«Чтобы в одном месте были созданы такие условия — могу сказать, что не только в наше время не было, но и сейчас по всему миру таких проектов нет», — отметил солист оркестра Мариинского театра, доцент Санкт-Петербургской консерватории Денис Лупачев.

«Река талантов» — это не только занятия, но и конкурс. Лучшие исполнители выступят с лучшими оркестрами приволжских городов.

«Это регионы Приволжья, где есть симфонические оркестры, которые мы хотели познакомить с работой нашего Дома музыки, то есть представить им молодых, самых талантливых музыкантов России, в том числе из Приволжья. Они должны увидеть, каким богатством обладает их страна», — сообщил народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

В этом году занятия проходят по рекордным 13 специальностям, от фортепиано до гобоя.

Чтобы овладеть широким диапазоном и всеми выразительными приемами этого язычкового инструмента, Алиса начала заниматься еще в раннем детстве.

—Вообще я выбрала гобой сама, не родители, поэтому он мне нравится, да.

— А сколько лет тебе было?

—Семь, когда я его выбрала.

— А почему?

— Мне понравился тембр и то, как он выглядит, по клапанам, множеству различной механики.

Для молодых исполнителей созданы все условия: здесь лучшие наставники, лучшие инструменты и особая, располагающая атмосфера. В этом году занятия впервые проходят не только в старинном особняке на Мойке, но и в величественном Николаевском дворце, тоже построенном в середине позапрошлого столетия.

Теперь пространства для творчества и оттачивания своего мастерства у юных музыкантов всей России будет гораздо больше. Расширятся и концертные возможности петербургского Дома музыки.

«Когда какое-то ремесло достигает своего кульминации, своего мастерства, его называют искусством. И вот мы хотели, чтобы в этом дворце царило искусство», — подчеркнул Ролдугин.

В рамках «Реки талантов» уже сейчас здесь можно услышать и глубокое звучание маримбы, и пронзительную, щемящую скрипку. Сам Николаевский дворец будто источник творческого подъема.

«Вдохновляет, воодушевляет, все прекрасно», — заявила участница проекта Александра Храмова.

Концерты с участием победителей проекта начнутся уже в октябре. «Река талантов» — это шанс для молодых музыкантов заявить о себе, и, конечно, каждый будет использовать эту возможность с максимальной для себя пользой.

