На Украине ведется подготовка к мобилизации женщин в военные бригады. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«На Украине уже давно полным ходом идут „прогрев“ и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства», — сказал собеседник агентства.

Один из таких советников назначен в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Им стала майор Дарья Мяшкур — выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По словам источника, это связано с тем, что численность личного состава Вооруженных сил Украины стремительно сокращается, потери в живой силе велики, а новых добровольцев практически нет. Кроме того, качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего.

Согласно украинским законам, в 2025 году призыву подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными по медицинским комиссиям и не имеют отсрочек. При этом отмечается, что мужчины старше 50 лет могут призываться по решению Генштаба ВСУ.

