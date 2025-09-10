Сплошное разочарование: пользователи раскритиковали новую модель iPhone

Пользователи гаджетов Applе раскритиковали новую модель iPhone

Громко разрекламированная презентация Apple оказалась настолько провальной, что обрушила акции компании. Во время онлайн-трансляции их стоимость снизилась сразу на полтора процента.

Передовая, как заявляли разработчики, 17-я модель, по сути, ничем не отличается от предшественников. А модель Air, которую назвали самой тонкой за всю историю, пользователи окрестили главным разочарованием.

Дело в том, что в таком корпусе невозможно разместить батарею большой емкости. А значит, разряжаться стильный гаджет будет намного быстрее, чем «устаревший» iPhone.

