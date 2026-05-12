В России началась короткая рабочая неделя

Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится всего четыре дня, с 12 по 15 мая, следует из производственного календаря.

Сокращение рабочих дней связано с тем, что 9 Мая — День Победы — в этом году в России выпадал на субботу. Согласно кодексу, выходной день переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник.

Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была короткой в связи с тем, что День Весны и Труда в России выпал на пятницу. Следующая сокращенная рабочая неделя россиян ждет в июне, когда будет праздноваться День России.

