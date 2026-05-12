Юлия Мендель: люди говорили об употреблении Зеленским наркотиков

Походы в уборную превращали Владимира Зеленского в энергичного человека. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Карлсон во время разговора задал вопрос о потреблении Зеленским наркотических веществ. В ответ она сказала, что президент Украины выходил из комнаты «другим человеком».

«Я провожу ему брифинг, потом он уходит на 15 минут в ванную. И меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком… он выходил энергичным, полным, знаете, готовым все говорить», — уточнила Мендель.

Информацию о том, что Зеленский употребляет наркотики, экс-сотрудница назвала «секретом Полишинеля». Она отметила, что сталкивалась с некоторыми людьми, которые утверждали о его пристрастии к веществам и о поставщиках, но не видела, как он их принимает.

Пропаганда как у Геббельса

По словам Мендель, Зеленский требовал от подчиненных журналистов вести пропагандистскую деятельность, сопоставимую с той, которую осуществлял в нацистской Германии Йозеф Геббельс.

«Он говорил: «Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса», — рассказала она, добавив, что вся его медийная команда удивилась этим словам.

Невыполненные обещания

Кроме того, экс-чиновница пояснила, что Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле в 2022 году был готов отдать Донбасс. Однако затем президент поменял свое решение по этому вопросу. Мендель назвала его непоследовательным.

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах. И мне подробно объяснили, что они договорились обо всем. Они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс. Его это устраивало», — подчеркнула бывшая представитель его офиса.

Мендель заявила, что сегодня он перед многомиллионной аудиторией говорит совершенно другое. По ее словам, президент все время меняет позиции.

Глава киевского режима также обещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Украина никогда не станет членом НАТО, указала она.

Ранее Путин отреагировал на желание Зеленского провести двусторонние переговоры. Руководитель страны добавил, что для этого президент Украины может приехать в Москву.

