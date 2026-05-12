Владимира Путина заметили за рулем российского внедорожника

Российский лидер Владимир Путин прибыл в отель в центре Москвы, где остановилась его первая учительница Вера Гуревич, на автомобиле. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин решил заехать за ней в гостиницу, где она жила. Это одна из гостиниц на Арбате. Президент сам приехал за рулем… Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей», — сказал он.

На видео, которое опубликовал на своем канале в мессенджере Макс журналист кремлевского пула Павел Зарубин, видно, что глава государства управлял машиной сам. Он сидел за рулем внедорожника Aurus Komendant. Преподаватель при встрече несколько раз поцеловала Путина, а затем они оба сели в автомобиль.

Ранее Песков заявил, что Вера Гуревич приехала в Москву на парад Победы. Для нее также организовали культурную программу. Педагог успела посетить картинную галерею А. Шилова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.