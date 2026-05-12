Врач предупредила о скрытой опасности грязных мисок для питомцев

Ветеринар Золотарева: миска питомцев может содержать большое количество микробов

Миска питомца может быть грязной и содержать большое количество микробов, даже если она выглядит чистой. Об этом в интервью Life.ru рассказала ветеринар Мария Золотарева.

Эксперт отметила, что значительная часть хозяев не ухаживает за предметами, из которых их домашние животные едят или пьют, ограничиваясь лишь ополаскиванием водой.

«Однако поверхность, которая ежедневно контактирует с кормом и слюной, становится средой для размножения микроорганизмов. Остатки белков и жиров образуют тонкий органический слой. В нем бактерии закрепляются и формируют биопленку — устойчивую структуру, которую нельзя удалить простой струей воды», — пояснила она.

По ее словам, если редко мыть миски животных, то на число вредных бактерий на них резко возрастет, что может привести к расстройству пищеварительной системы у щенков, котят, ослабленных и пожилых питомцев.

Золотарева подчеркнула, что остатки влажного корма на посуде покрываются микробами, а без регулярной обработки их количество будет только увеличиваться. Она советует сразу мыть миски после такой еды.

Специалист также сказала, что миску для сухого корма нужно мыть не реже одного раза в день, поскольку на ее стенках остаются пыль и слюна, что приводит к образованию налета и неприятного запаха. То же самое касается и посуды для питья — на ней может сформироваться биопленка.

Ветеринар рекомендует мыть предметы при помощи обычных средств для посуды, но без ароматизаторов. Затем их следует ополоснуть и высушить.

При выборе мисок эксперт призвала обращать внимание на их материал. Она добавила, что для кормления животных подойдут предметы из керамики и нержавеющей стали, которые легче очищаются.

