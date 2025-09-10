Европа ищет повод? Польские власти обвинили Россию в нарушении границы дронами

Необоснованные заявления, уже ставшие традицией, делают сейчас делают в Польше. Премьер Дональд Туск утверждает, что якобы российские беспилотники этой ночью пересекли границу республики. При этом никаких доказательств их происхождения не приводят. Это уже не первая попытка Варшавы возложить ответственность на Москву. Подробнее о западных провокациях расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Первые фотографии обломков якобы российских беспилотников, лежащих на польской территории. Газеты также публикуют официально неверефицированное пока попадание в жилой дом. И многочисленные ночные видео, где слышен вой сирен, съезжающихся патрулей и гул военной авиации.

Достоверно пока можно говорить только о хронологии этой стремительной эскалации. В ночь с вторника на среду польские и натовские радары фиксируют массовый залет дронов. По разным оценкам их число колеблется от 8–10 (официально) до 19–23 (данные издания Rzeczpospolita).

В любом случае польские военные сообщают о «десятках объектов». В воздух поднимаются истребители F-16 и F-35, самолеты-заправщики НАТО. Как видно по сделанной в этот момент записи с экрана Flightradar24, они экстренно были подняты с натовской авиабазы в нидерландском Эйндховене и кружили в небе над Польшей по одинаковой траектории друг за другом.

Сообщается также, что системы ПВО Польши открыли огонь по целям. ВС Польши заявляют: «все объекты нейтрализованы». Но официально подтверждено уничтожение лишь трех целей. Польский Генштаб говорит о «беспрецедентной по масштабу нарушении» и называет его «актом агрессии».

Временно закрываются четыре аэропорта: два в Варшаве, один в Люблине и особенно срочно — аэропорт Жешув, главный хаб снабжения Украины оружием.

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск находятся в постоянном контакте со своими военными.

«В течение 48 часов у нас будут полные данные о том, что произошло в Польше. Я принял решение созвать Совет национальной безопасности в течение 48 часов. Он уже должен будет располагать полной информацией, чтобы иметь возможность надлежащим образом отреагировать на сложившуюся ситуацию», — заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Польское командование ускоренно призывает резервистов территориальной обороны, сокращая сроки прибытия до шести часов. Правительство заявляет о созыве Совета нацбезопасности, Туск проводит заседание кабинета министров.

По итогам этого утра Польша официально запрашивает консультации по 4-й статье НАТО. Хотя Альянс не расценивает инцидент как «нападение», но признает атаку преднамеренной.

Во все оружии Евросоюз. Кая Каллас уже написала в своих соцсетях, что «во всем опять виновата Россия».

«Прошлой ночью в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения воздушного пространства Европы со стороны России с начала конфликта. И все указывает на то, что это было преднамеренным, а не случайным», — написала Каллас.

Зеленский назвал польский инцидент «эскалацией против ключевой европейской страны», требует от ЕС и НАТО совместной ПВО и «сильного ответа». В МИДе Украины добавляют: Запад должен сбивать дроны и ракеты еще над территорией Украины,

Внутри самой Польши вновь звучат обвинения в адрес Киева в попытке втянуть Варшаву и НАТО в войну, вспоминая случай с прилетом украинского дрона в ноябре 2022 года. Всего неделю назад бывший польский президент Анджей Дуда признал, что Киев тогда требовал объявить беспилотник российским.

Продолжается совещание Совбеза Польши и НАТО, о результатах которого собираются сообщить в самые ближайшие часы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.