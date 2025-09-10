НАТО применила особую статью Североатлантического договора после инцидента с беспилотниками в Польше

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Утром 10 сентября дроны проникли в воздушное пространство страны.

НАТО применила статью 4 после инцидента с беспилотниками в Польше

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

НАТО применил 4 статью Североатлантического договора после инцидента в Польше

НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил телеканал Polsat со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адам Шлапка.

«НАТО применила статью 4 Североатлантического договора», — поделился он.

Статью 4 попросил применить премьер-министр Польши Дональд Туск. Она предусматривает, что НАТО начнет проводить консультации в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из стран-членов окажется под угрозой. Однако в статье не указывается, что именно считается угрозой.

Утром 10 сентября дроны проникли в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны заявил, что БПЛА представляют опасность и принадлежат России. Однако доказательств не привел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дроны прилетели со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш. Его вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за произошедшего инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
Зампред правительства РФ Чернышенко и премьер-министр Казахстана Бектенов отметили рост турпотока между странами
16:53
Травмы головы и шеи: в Австралии собака растерзала 17-летнюю девушку
16:44
Волочкова призналась в приеме лекарств ради «легкости»
16:40
Мужчина замучил двух собак и убил защитника бездомных в США
16:39
Экс-глава обороны Британии: Европе может не хватить воли для борьбы с Россией
16:26
Поклонники летают за MIA BOYКА на частных самолетах

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025