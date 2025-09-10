Сбитые в Польше дроны прилетели со стороны Украины

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

При этом МИД республики вызвал представителя посольства РФ в связи с инцидентом.

Ордаш: сбитые в Польше дроны прилетели со стороны Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Беспилотные летательные аппараты, которые были сбиты в Польше ранее утром, влетели на территорию страны со стороны Украины. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш.

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — поделился он.

Ранее дипломата вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за произошедшего в стране инцидента.

Утром польский премьер-министр Дональд Туск вышел с заявлением о том, что в воздушное пространство страны вторглись дроны. Однако они были оперативно сбиты. Он назвал их «представлявшими опасность» и сообщил, что они якобы были «российскими». Но никаких доказательств принадлежности Туск не приводил.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что граждан Украины в Польше будут регулярно проверять на предмет трудоустройства.

