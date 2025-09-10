Сетевые программы с ведущими вузами страны учредили в Смоленском госуниверситете

Ситуация с количеством вторых смен в школах Смоленской области лучше, чем в среднем по стране. Владимир Путин отметил это на встрече с губернатором Василием Анохиным.

В Кремле обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. Чтобы люди не уезжали в другие города, в области разработали большую комплексную программу — в частности, для молодых и многодетных семей.

Есть изменения и в сфере образования. Так, на базе Смоленского госуниверситета учредили сетевые программы с ведущими вузами страны. Также Василий Анохин доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

«Смоленская область — это героическая земля, православная земля. Мы много уделяем вопросам и как вы ставили задачу, и в принципе это наша общая задача — поддерживать участников СВО, членов их семей. Ну и могу сказать, что мы полностью внедрили региональный стандарт поддержки участников СВО. Приняли для себя такое решение что из 49 мер поддержки 34 будет бессрочными, и это правильно. Особенно те меры, которые касаются семьи и детей, потому что это дань уважения нашим ребятам», — сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Что касается первой части, внимание должно быть постоянным. Это не какое-то модное направление в нашей работе. Это дань со стороны государства, это люди, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Также, по словам губернатора, в области работает региональная кадровая программа «Герои своего времени. Смоленск». Она помогает вовлекать участников спецоперации в мирную жизнь. А также обеспечивает их трудоустройство, в том числе в органах власти.

