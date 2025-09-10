Протесты в Непале: число погибших достигло 30 человек

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 49 0

Массовые беспорядки в стране продолжаются.

Протесты в Непале: число погибших достигло 30 человек

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число погибших во время протестов в Непале выросло до 30 человек

Массовые протесты в Непале продолжаются, число жертв уличных беспорядков выросло до 30 человек. По информации, опубликованной газетой The Kathmandu Post в социальной сети Х (бывший Twitter), Министерство здравоохранения и народонаселения страны подтвердило, что более 1030 человек получили ранения в ходе протестов.

Отмечается, что 713 пострадавших уже выписаны из лечебных учреждений. На данный момент наибольшее количество раненых находится в гражданской больнице Катманду — 436 человек, в Национальном травматологическом центре — 161, в больнице «Эверест» — 109. В общей сложности медицинскую помощь получают пострадавшие в 28 больницах по всей стране.

Министерство здравоохранения призвало медицинские учреждения оставаться в состоянии повышенной готовности для оказания помощи пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 19 человек погибли во время стычки с полицией в ходе протестов в Непале. Вышедшие на улицы граждане возмущены распространением коррупции в стране, а также запретом некоторых социальных сетей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:45
Во Франции более 100 тысяч человек вышли на протестные акции
19:32
Сетевые программы с ведущими вузами страны учредили в Смоленском госуниверситете
19:29
Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»
19:27
В Новой Москве ребенка на самокате сбила машина
19:04
Статус блокадника получат и жившие в Ленинграде менее четырех месяцев
18:56
Сварка рельсов ВСМ стартовала в Петербурге

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025