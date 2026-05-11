Не на повестке: Пашинян не видит смысла в референдуме о курсе на Евросоюз

Пашинян не видит смысла в референдуме о курсе на Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на сегодняшний день нет необходимости проводить референдум по вопросу отношений с Европейским союзом и Россией. Об этом он сказал на брифинге, передает Sputnik Армения.

«Мы полноценные члены ЕАЭС и, пока остаемся в его составе, принимаем участие во всех процессах. На данный момент нет необходимости поднимать этот вопрос, и мы не готовимся выносить его на повестку», — подчеркнул Пашинян.

Он уточнил, что обсуждал тему с президентом России Владимиром Путиным, однако не согласился с предложенным российским лидером образом «развода». По словам армянского премьера, Ереван, мол, руководствуется межгосударственной логикой и не намерен путать ее с брачными аналогиями — референдум состоится лишь тогда, когда для него возникнет объективная необходимость.

Днем ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян предостерег от открытой конфронтации с Москвой, заметив, что Россия «большая и терпеливая», но история знает примеры, когда определенных шагов она не прощала.

Накануне, 9 мая, Владимир Путин назвал отношения двух стран особыми на протяжении столетий и предположил, что референдум о сотрудничестве с ЕС был бы логичен. По его словам, Москва в зависимости от выбора граждан Армении могла бы пойти по пути «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Ранее 5-tv.ru писал, что посла Армении Гургена Арсеняна вызвали в МИД России из-за предоставления в Ереване площадки лидеру киевского режима Владимира Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.