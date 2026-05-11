В Таиланде обнаружили новый вариант коронавируса у летучих мышей

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Власти страны заявили, что найденный вирус менее опасен и заразен, чем COVID-19.

Новый вариант коронавируса выявили у летучих мышей в Таиланд. Об этом сообщил департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения страны. По предварительным данным, вирус менее опасен, чем COVID-19, и пока не представляет серьезной угрозы для людей. 

Как уточнили в ведомстве, вирус был обнаружен системой наблюдения за дикой природой в рамках программы «Единое здоровье». Она направлена на изучение вероятности передачи заболеваний животных человеку. Специалисты подчеркнули, что на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения человека новым вариантом коронавируса.

По итогам первоначальных исследований ученые пришли к выводу, что вирус значительно менее заразен и распространяется среди популяций летучих мышей медленнее, чем COVID-19. В министерстве цифровой экономики Таиланда также сообщили, что после появления информации в социальных сетях жители страны начали массово запрашивать проверку данных. По словам официального представителя ведомства Ветханга Пхуангсапа, власти подтвердили достоверность сообщений об обнаружении вируса, однако подчеркнули его низкую вирулентность и сравнительно слабую способность к распространению.

В Таиланде обнаружили новый вариант коронавируса у летучих мышей
