Конгресс США почтил память погибшего Чарли Кирка

Заседание нижней палаты началось с минуты молчания в честь союзника Дональда Трампа.

Фото: www.globallookpress.com/Dimitrios Manis

Палата представителей Конгресса США 10 сентября почтила минутой молчания память политического активиста Чарли Кирка, погибшего в результате нападения во время выступления в университете штата Юта. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее о смерти Кирка сообщил президент США Дональд Трамп. «Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», — написал он в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что активиста любили и уважали многие. Американский лидер выразил соболезнования семье погибшего.

По данным CNN, Кирк сыграл «ключевую роль» в победе Трампа на президентских выборах 2024 года. За развитием событий пристально следил Белый дом, в процесс была вовлечена «ситуационная комната».

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что к преступлению мог быть причастен член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон. Его мотивы пока не установлены.

Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал произошедшее с глубоким расколом внутри США. Он отметил, что нападение на человека, выступавшего против военной поддержки Украины, имеет значение не только для Америки, но и для всего мира.

