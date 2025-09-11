Джо Байден осудил убийство сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Экс-президент США призвал немедленно прекратить насилие и выразил поддержку семье погибшего политика.

Джо Байден осудил убийство сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка

Фото: www.globallookpress.com/Mc1 Vanessa White/U.S Navy

Экс-президент США Джо Байден 10 сентября осудил убийство американского консервативного политического активиста Чарли Кирка, произошедшее в штате Юта. Об этом сообщает социальная сеть X (бывший Twitter).

«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с Джилл (жена Джо Байдена. — Прим. ред.) молимся за семью и близких Чарли Кирка», — написал Байден, выразив соболезнования родным погибшего.

Кирк был застрелен во время выступления в университете штата Юта 10 сентября. Мотивы преступника пока неизвестны, а информации о его задержании нет. Телеканал Fox News заявил, что к нападению мог быть причастен член Демократической партии Майкл Маллинсон, однако детали пока не подтверждены.

Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал инцидент с глубоким расколом в американском обществе. Он подчеркнул, что нападение на человека, выступавшего против военной помощи Украине, имеет значение не только для США, но и для всего мира.

