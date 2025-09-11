Две трети: французы недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Согласно опросу Le Figaro, большинство респондентов не поддерживают нового премьер-министра Франции.

Две трити: Французы недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны

Фото: www.globallookpress.com/Michtof

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Французы недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны

Согласно онлайн-опросу, две трети французских граждан недовольны назначением Себастьена Лекорню на должность премьер-министра страны. Об этом 10 сентября сообщает газета Le Figaro, которая заказала исследование у компании Odoxa-Backbone.

«Продвижение этого сторонника главы государства не соответствует „ожиданиям“ подавляющего большинства французов (69%). Его принимают еще хуже, чем двух его последних предшественников», — говорится в публикации.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек, из которых лишь 29% поддержали назначение Лекорню, а полностью довольны решением оказались всего 6%. При этом 73% опрошенных сочли верным решение нового премьер-министра обсудить особенности распределения государственного бюджета на 2026 год, но только 38% полагают, что это принесет реальные результаты.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что 26 августа более 72% французов хотели отправить действующего премьера Франсуа Байру в отставку. Это произошло на фоне вотума недоверия, проведенного после его заявлений о постоянном росте госдолга страны.

Агентство Reuters 8 сентября отметило, что депутаты Франции проголосовали против вотума доверия правительству Байру. Уже 9 сентября на пост премьер-министра был назначен министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:10
«Поэтому я женился»: Лариса Долина одобрила девушку саксофониста Игоря Бутмана
4:50
Дональд Трамп пообещал найти виновных в убийстве Чарли Кирка
4:20
Две трети: французы недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны
4:10
Сделка на 300: OpenAI заключила соглашение с Oracle
3:50
Медицинский терроризм: какие опасности ждут врачей на вызовах
3:30
«Нагрузка чудовищная!» — Лариса Долина о концерте в честь своего 70-летия

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
От школьной кампании до национального признания: путь Чарли Кирка
«Великий и даже легендарный»: Дональд Трамп сообщил о смерти Чарли Кирка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025