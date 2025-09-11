Сделка на 300: OpenAI заключила соглашение с Oracle

Борис Сатаров
Партнерство рассчитано на пять лет и призвано расширить возможности компании в области ИИ.

Сделка на 300: OpenAI заключила соглашение с Oracle

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

OpenAI заключила соглашение с Oracle на 300 миллиардов долларов

Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заключила долгосрочное партнерство с корпорацией Oracle, которое предусматривает закупку вычислительных ресурсов на сумму $300 млрд на пятилетний период. Об этом 10 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

«OpenAI подписала с Oracle контракт на приобретение вычислительных мощностей на сумму $300 млрд на срок в пять лет», — отмечается в публикации.

Сумма сделки значительно превышает текущую выручку компании и является одной из крупнейших в истории облачных вычислений.

Ранее газета The Guardian 23 августа сообщала, что глава OpenAI Сэм Альтман и министр технологий Великобритании Питер Кайл обсуждали возможность сделки на сумму до £2 млрд. При этом Кайл не воспринял предложение всерьез из-за высокой стоимости.

Заключенное соглашение позволит OpenAI расширить вычислительные возможности для разработки и внедрения новых технологий искусственного интеллекта, укрепив позиции компании на мировом рынке.

