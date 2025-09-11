Россия поддержала Катар после удара Израиля по Дохе

Действия Израиля создают угрозу дальнейшей эскалации во всем регионе.

Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Катара удар Израиля по Дохе. Глава российского МИД выразил солидарность с руководством страны. И подчеркнул, что действия Израиля создают угрозу дальнейшей эскалации во всем регионе.

В свою очередь, премьер Катара поблагодарил Россию за поддержку и заявил: Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом. Сам израильский премьер поспешил жестко ответить. Его обращение пестрит обвинениями в адрес Катара.

«Да, мы нанесли удар по террористам, вдохновившим радикалов на резню. И мы сделали это на территории Катара — страны, которая предоставляет убежище террористам. Она укрывает их, финансирует ХАМАС, дарит его лидерам роскошные виллы и вообще обеспечивает их всем», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Удар по столице Катара и убийство находившихся там представителей ХАМАС разделили западных союзников. Так, в Германии признали: действия Израиля вызывают серьезные вопросы с точки зрения международного права.

«Израильская армия нанесла удар, противоречащий международному праву. И сделали это в стране, которая стремится быть посредником в ближневосточном конфликте. И ее участие приносило большую пользу», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впрочем, несмотря на удар по территории страны-посредника, в Берлине пообещали продолжить свой курс на поддержку Израиля.

