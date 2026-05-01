Дегтярев: в РФ пройдут соревнования по 10 видам спорта в рамках Игр стран ШОС

В России пройдут соревнования по десяти видам спорта в рамках Игр стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на саммите министров спорта стран организации в Киргизии.

Министр отметил, что в рамках мероприятия была утверждена рабочая группа по спорту — постоянно действующий орган, который будет координировать всю спортивную активность. Также был утвержден регламент о проведении Игр ШОС. Это будет большое соревнование, которое будет проходить весь год в разных странах.

«Россия примет десять соревнований по десяти видам спорта. Некоторые пройдут и в Пакистане, и в Иране, и в Белоруссии, и в Киргизии. В общем, все страны ШОС задействованы. А по итогам уже будут подсчитываться победители», — сказал Дегтярев.

Кроме того, команды стран ШОС примут участие в «Играх кочевников» в Киргизии, они пройдут в конце лета этого года. Многие участники подтвердили участие в соревновании. От России на туда приедут больше 250 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием. Комплекс был создан по поручению президента и готовит атлетов по 72 видам спорта.

