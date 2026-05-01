Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда

Большую часть своей карьеры артистка посвятила работе в театре «Современник». Также ее знают по многочисленным ролям в кино.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Президент России Владимир Путин присвоил народной артисткой РСФСР, актрисе Марина Неелова звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что награда присуждена за особые заслуги перед государством и обществом.

Марина Неелова большую часть своей карьеры посвятила работе в театре «Современник». Также ее знают по ролям в кино, среди ее экранной биографии фильмы «Осенний марафон», «Монолог», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Ты у меня одна», за который получила премию «Ника».

Вместе с актрисой звание Героя Труда получили еще несколько специалистов из разных сфер. Среди них — представитель научной отрасли Леонид Боба, руководитель строительной компании Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук Шлема Спектор.

Кроме того, почетным знаком «За успехи в труде» отмечены коллективы ряда организаций. Награды получили Центральное конструкторское бюро автоматики в Омской области, Санкт-Петербургский метрополитен, а также Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин удостоил народного артиста России Олега Меньшикова ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

