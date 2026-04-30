Ядовитая красота: популярная косметика пропадет с прилавков из-за риска развития рака

Дарья Орлова
Власти вводят жесткие ограничения на продажу средств по уходу за собой.

Европейский союз (ЕС) вводит запрет на использование 15 химических компонентов в косметической промышленности из-за их высокой токсичности и угрозы жизни. Об этом сообщило издание New York Post.

Новые правила начнут действовать с 1 мая. В список попали вещества, которые признаны опасными сразу в нескольких категориях. Речь идет о соединениях, классифицируемых как канцерогенные, мутагенные и обладающие репротоксичным действием.

Использование этих ингредиентов в производстве продукции для красоты и гигиены теперь будет считаться незаконным, так как они могут провоцировать развитие онкологических заболеваний, вызывать необратимые изменения в структуре ДНК и становиться причиной бесплодия.

Ситуацию прокомментировала старший научный сотрудник Environmental Working Group Алекса Фридман. Она пояснила особенности европейского законодательства в этой сфере, отметив, что в ЕС существует автоматизированный процесс реагирования на выявление опасных веществ.

«В ЕС, когда химическое вещество классифицируется как КМР, оно автоматически добавляется в список ингредиентов, запрещенных для создания косметики», — сказала Фридман.

Эксперт также подчеркнула, что в США на данный момент отсутствует аналогичный правовой механизм, который позволял бы оперативно накладывать запрет на использование сомнительных химикатов в производстве товаров широкого потребления.

