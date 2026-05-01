Российские войска освободили Покаляное в Харьковской области

Евгения Алешина
Контроль над населенным пунктом установило подразделение группировки «Север».

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Вчера в результате активных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области», — сообщает ведомство.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР. В сводке военного ведомства также сообщается, что за прошедшие сутки ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру противника, сбили два снаряда HIMARS западного производства, семь управляемых авиабомб и 571 беспилотник ВСУ.

Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

13:39
Приготовил два топора: в Нидерландах задержали подозреваемого в покушении на принцесс
13:13
Дегтярев: в РФ пройдут соревнования по 10 видам спорта в рамках Игр стран ШОС
12:53
Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда
12:43
Российские войска освободили Покаляное в Харьковской области
12:33
«Ходить не могу»: Боне пришлось отложить планы из-за травмы
12:00
Ядовитая красота: популярная косметика пропадет с прилавков из-за риска развития рака

Сейчас читают

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови
За шесть часов до: чего следует избегать перед сном, чтобы лучше высыпаться
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео