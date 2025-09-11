Культовая группа «Бахыт-компот» отпразднует двойной юбилей концертами

Эфирная новость 23 0

Они пройдут 12 и 13 сентября в Москве и Петербурге.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двойной юбилей отмечает культовая группа «Бахыт-Компот» — 35 лет творческой деятельности и 65 лет бессменному лидеру Вадиму Степанцову. Праздничные концерты пройдут 12 сентября в Москве — и 13-го в Петербурге.

Ну а в том, что везде будет аншлаг и солд-аут — сомневаться не приходится. О секрете многолетней популярности коллектива в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал Вадим Степанцов.

«Когда-то это называлось словом маньеризм, в веке XVI–XVII, это сочетание несочетаемого, возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного, трагического, комического. Все это есть в моих текстах», — сказал лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Поклонники любят «Бахыт-компот» за уникальное сочетание рок-музыки и народных мотивов, юмор и неповторимую атмосферу на концертах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией о НЛО
9:59
В Москве вынесли приговор мошенникам, выводившим деньги со счетов умерших абонентов
9:52
Белый дом оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка
9:38
Плохой ремень ГРМ убивает ваш мотор: какой прослужит дольше и не испортит авто
9:31
«Около 60 пар штанов»: Стас Михалов рассказал про свой гардероб
9:24
Вместо улыбки — свищ и рецессия десны: кому противопоказана имплантация зубов

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025