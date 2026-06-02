Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины

American Heart Association: женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины

Инфаркт часто представляют как внезапную сильную боль в груди, от которой человек хватается за сердце. Такой сценарий действительно возможен. Однако у женщин приступ нередко проявляется менее очевидно, из-за чего его легче принять за переутомление, проблемы с желудком, стресс или последствия бессонной ночи.

Врачи подчеркивают: боль или дискомфорт в груди остаются самым распространенным признаком инфаркта как у мужчин, так и у женщин. Но у женщин чаще появляются дополнительные симптомы, которые не всегда ассоциируются с сердцем. Среди них — одышка, тошнота, холодный пот, боль в спине, шее, челюсти, плече, руке или верхней части живота, а также внезапная слабость.

Из-за такой картины женщины могут позже обратиться за помощью. Иногда и сами пациентки, и окружающие не сразу понимают, что речь идет о состоянии, при котором счет идет на минуты.

Почему женский инфаркт сложнее распознать

Главная проблема не в том, что у женщин «не болит сердце». Боль в груди у них тоже бывает часто. Но она может быть не такой резкой и узнаваемой, как ожидается.

Некоторые пациентки описывают не боль, а давление, жжение, тяжесть, сдавливание или дискомфорт. Иногда ощущения появляются не в центре груди, а в верхней части живота, спине или челюсти. В таком случае женщина может решить, что у нее обострился гастрит, защемило мышцу или поднялась тревога.

American Heart Association отмечает, что женщины во время инфаркта могут жаловаться на необычную усталость, слабость, расстройство желудка, одышку и боль в верхней части тела. Такие признаки легко списать на обычную нагрузку, особенно если человек привык терпеть недомогание и откладывать поход к врачу.

Какие симптомы должны насторожить

Опасным признаком может быть любое новое, сильное или необычное ощущение в груди. Это может быть боль, давление, тяжесть, жжение или чувство, будто грудную клетку сдавили.

Также нельзя игнорировать внезапную одышку, холодный пот, тошноту, рвоту, головокружение, резкую слабость и боль, которая отдает в руку, плечо, спину, шею, челюсть или верхнюю часть живота.

Иногда приступ развивается постепенно. Женщина может несколько часов или даже дней чувствовать необычную усталость, ухудшение самочувствия при обычной нагрузке, перебои в дыхании или дискомфорт после ходьбы. Если такие симптомы появляются впервые или усиливаются, лучше не ждать, что они пройдут сами.

Особенно важно насторожиться, если у человека уже есть повышенное давление, сахарный диабет, высокий холестерин, лишний вес, курение в анамнезе или сердечно-сосудистые заболевания у близких родственников.

Почему женщины чаще тянут с вызовом скорой

Многие женщины привыкают объяснять плохое самочувствие бытовыми причинами: устала, не выспалась, понервничала, съела что-то не то. Если рядом дети, работа или пожилые родственники, собственное здоровье часто отодвигается на второй план.

Дополнительную роль играют представления о том, что инфаркт — это прежде всего «мужская болезнь». Из-за этого женщина может не воспринимать боль в спине, тошноту или внезапную слабость как признаки сердечной катастрофы.

Но промедление опасно. При инфаркте часть сердечной мышцы перестает получать кровь и кислород. Чем дольше сосуд остается перекрытым, тем больше клеток погибает. Быстрое обращение за медицинской помощью повышает шансы сохранить сердце и избежать тяжелых осложнений.

Как гормоны влияют на сердце

До менопаузы женский организм частично защищен действием эстрогенов. Эти гормоны участвуют в поддержании эластичности сосудов и влияют на обмен жиров. После менопаузы уровень эстрогенов снижается, а риск сердечно-сосудистых заболеваний постепенно возрастает.

Однако это не означает, что молодые женщины не могут столкнуться с инфарктом. Опасность повышают курение, ожирение, диабет, гипертония, тяжелый стресс, наследственная предрасположенность и некоторые особенности беременности в прошлом.

Mayo Clinic относит к важным женским факторам риска осложнения беременности, например гестационный диабет или повышенное давление во время беременности, а также раннюю менопаузу и воспалительные заболевания. Поэтому история женского здоровья тоже важна для оценки сердечно-сосудистого риска.

Чем женский инфаркт может отличаться от мужского

У мужчин инфаркт чаще связывают с классической картиной: сильная давящая боль за грудиной, отдающая в левую руку, холодный пот и страх смерти. У женщин такая картина тоже возможна, но нередко к ней добавляются симптомы, которые кажутся несердечными.

Женщина может испытывать усталость, одышку, боль в верхней части спины, тошноту, дискомфорт в животе или челюсти. Иногда эти симптомы появляются вместе с болью в груди, а иногда выходят на первый план.

Европейское общество кардиологов также указывает, что у женщин острый коронарный синдром может иметь особенности диагностики и течения. В частности, у них реже встречается классическая картина инфаркта с выраженным подъемом сегмента ST на электрокардиограмме. Это может усложнять распознавание приступа без дополнительных обследований.

Почему диабет делает инфаркт еще опаснее

Сахарный диабет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может менять восприятие боли. У некоторых пациентов из-за повреждения нервов симптомы инфаркта становятся менее выраженными.

В результате человек может не почувствовать сильной боли в груди, но столкнуться с одышкой, слабостью, потливостью, тошнотой или внезапным ухудшением самочувствия. Такой инфаркт иногда называют «тихим», поскольку он проходит без привычной яркой картины.

Для женщин с диабетом это особенно опасно: риск сердечно-сосудистых осложнений у них заметно возрастает, а симптомы могут быть смазанными. Поэтому при диабете важно регулярно контролировать давление, холестерин и уровень сахара в крови, а также не игнорировать любые необычные ощущения при нагрузке или в покое.

Что делать при подозрении на инфаркт

Если появилась давящая боль, жжение или тяжесть в груди, которые не проходят несколько минут, необходимо вызвать скорую помощь. То же касается внезапной одышки, холодного пота, резкой слабости, боли в руке, спине, челюсти или верхней части живота, особенно если симптомы возникли без понятной причины.

Не стоит самостоятельно ехать в больницу за рулем. Во время инфаркта состояние может резко ухудшиться, поэтому безопаснее дождаться бригады скорой помощи.

Нельзя терпеть боль, надеясь, что это «просто нервное» или «желудок». Даже если тревога окажется ложной, это лучше, чем пропустить инфаркт. В таких ситуациях врачи делают электрокардиограмму, анализ крови на сердечные маркеры и другие обследования, которые помогают понять, страдает ли сердечная мышца.

Как снизить риск инфаркта

Профилактика инфаркта у женщин начинается с контроля факторов риска. Важно следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, особенно после 40 лет или при наследственной предрасположенности.

Отказ от курения, регулярная физическая активность, нормализация веса и питание с достаточным количеством овощей, рыбы, бобовых и цельнозерновых продуктов снижают нагрузку на сосуды. Полезно ограничивать соль, продукты с избытком сахара и насыщенных жиров.

Не менее важно обсуждать с врачом женские факторы риска: осложнения беременности, раннюю менопаузу, синдром поликистозных яичников, аутоиммунные и воспалительные заболевания. Они могут влиять на состояние сосудов и менять подход к наблюдению.

Почему женщинам важно знать свои симптомы

Инфаркт у женщин опасен не только повреждением сердца, но и тем, что его могут распознать поздно. Человек ждет, пока пройдет тошнота, списывает слабость на усталость, пьет таблетки от желудка или ложится спать, хотя сердцу уже не хватает кислорода.

Знание симптомов не должно превращаться в постоянный страх. Но оно помогает вовремя отличить обычное недомогание от ситуации, когда нужна срочная помощь.

Главное правило простое: если состояние необычное, плохое самочувствие нарастает, лучше перестраховаться и вызвать врачей. При инфаркте промедление может стоить человеку жизни.

