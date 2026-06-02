Пьяный водитель едва не переехал троих детей в Челябинской области

Гонки на выживание устроила нетрезвая пара в Челябинской области. Их машина влетела во двор и едва не переехала троих детей.

Дети успели отбежать. Водитель переехал велосипед, после чего задел несколько иномарок. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

А незадолго до этого давал покататься своей нетрезвой спутнице без прав. Теперь водителю грозит административный арест, штраф и лишение прав до двух лет.

