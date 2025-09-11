В Москве вынесли приговор мошенникам, выводившим деньги со счетов умерших абонентов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 5 0

Злоумышленники успели похитить более 50 миллионов рублей.

ФСБ пресекла дистанционное хищение денежных средств со счетов россиян

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве мошенникам вынесли приговор за хищение средств умерших абонентов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось дистанционным хищением денежных средств со счетов россиян. Бутырским судом Москвы уже вынесен обвинительный приговор его участникам. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«Противоправная деятельность указанных лиц была вскрыта и пресечена Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители ФСБ, в преступной схеме участвовали сотрудники операторов связи и финансово-кредитных учреждений. Хищением средств они занимались на территории Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.

«Злоумышленники, имея доступ к базам данных операторов связи, информационным массивам банковских учреждений и государственных органов, в кратчайшие сроки получали актуальную информацию о дате смерти абонентов и производили перевыпуск их сим-карт», — уточняют в службе безопасности.

С помощью таких действий злоумышленники получали доступ к мобильным приложениям умерших клиентов. Они успели похитить более 50 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от шести до 14 лет и штрафов от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Херсонской области ФСБ задержала шпиона украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией о НЛО
9:59
В Москве вынесли приговор мошенникам, выводившим деньги со счетов умерших абонентов
9:52
Белый дом оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка
9:38
Плохой ремень ГРМ убивает ваш мотор: какой прослужит дольше и не испортит авто
9:31
«Около 60 пар штанов»: Стас Михалов рассказал про свой гардероб
9:24
Вместо улыбки — свищ и рецессия десны: кому противопоказана имплантация зубов

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025