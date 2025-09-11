В Москве вынесли приговор мошенникам, выводившим деньги со счетов умерших абонентов

В Москве мошенникам вынесли приговор за хищение средств умерших абонентов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось дистанционным хищением денежных средств со счетов россиян. Бутырским судом Москвы уже вынесен обвинительный приговор его участникам. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«Противоправная деятельность указанных лиц была вскрыта и пресечена Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители ФСБ, в преступной схеме участвовали сотрудники операторов связи и финансово-кредитных учреждений. Хищением средств они занимались на территории Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.

«Злоумышленники, имея доступ к базам данных операторов связи, информационным массивам банковских учреждений и государственных органов, в кратчайшие сроки получали актуальную информацию о дате смерти абонентов и производили перевыпуск их сим-карт», — уточняют в службе безопасности.

С помощью таких действий злоумышленники получали доступ к мобильным приложениям умерших клиентов. Они успели похитить более 50 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от шести до 14 лет и штрафов от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.

