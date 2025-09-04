В Херсонской области ФСБ задержала шпиона украинских спецслужб

Злоумышленник был завербован посредством мессенджера WhatsApp*.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

В Херсонской области сотрудники ФСБ обнаружили и пресекли деятельность агента украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 г. р., причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Подозреваемый — гражданин Украины. Он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью мессенджера WhatsApp* Впоследствии злоумышленник на постоянной основе передавал своему куратору данные о местах дислокации солдат и военной техники Вооруженных сил РФ.

В отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». По месту его проживания был изъят телефон, который злоумышленник использовал для общения с куратором. В устройстве зафиксировано свидетельство противоправной деятельности задержанного — переписка.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Забайкалье ФСБ задержала пожарного по делу о терроризме и госизмене.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

