Военный блогер Алехин не пошел на СВО после получения повестки

Военный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин не пошел на СВО после получения повестки, выяснил 5-tv.ru.

В интервью он, оправдываясь, рассказал о своих медицинских проблемах, которые, по его словам, стали причиной для освобождения от службы во время мобилизации. Он упомянул о наличии у него перелома позвоночника, гипертонической болезни и аритмии. Блогер посетил военкомат, где, по его утверждению, перечислил свои заболевания. В результате ему выдали направления к врачам в областной больнице.

Однако, по словам Алехина, его состояние было таким, что кардиолог должна была госпитализировать его из-за высокого давления — 220 на 120. Он, как уверяет, проходил многочисленные обследования у разных врачей, пока он готовился к отправке в зону СВО. Однако после завершения всех обследований медики, по его словам, диагностировали у него порок сердца.

Алехин также поделился своими переживаниями перед возможным призывом.

«Жена обняла, поплакала. У меня была экипировка для фронта», — сказал он.

Тем не менее, когда он пришел в военкомат 1 ноября, ему сообщили, что набор завершен и он может идти домой.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Алехин ранее активно занимался спортом и не жаловался на состояние.

В настоящее время против блогера проводится проверка из-за видеозаписи, в которой он обсуждает схемы отмывания денег при организации помощи участникам СВО. Кроме того, в 2014 году Алехина судили за продажу некачественных протезов для инвалидов.

