«Думала, он давно умер»: Волочкова ответила на критику со стороны Серова

Волочкова ответила на критику со стороны Серова: думала, он давно умер

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что народный артист РФ Александр Серов тайно в нее влюблен. А песня исполнителя «Я люблю тебя до слез» посвящена ей. Об этом балерина сообщила в разговоре со StarHit.ru.

«Песня „Я люблю тебя до слез“, скорее всего, посвящена мне. Может быть, у него тайная любовь ко мне или фетиш, я не знаю. Это вообще комментарий мужика или тряпки? В моем понимании это не мужчина. Раз он может позволить себе осуждать красивейшую балерину. Ведет себя как баба завистливая. Он посмотрел видео, офигел от счастья, может быть, возбудился очень сильно. Мне это льстит. Пусть приходит на мое шоу „Одержимость“ — (будет в восторге. — Прим. ред.) от восторга и вообще просто коньки откинет от старости своей. Такие спецэффекты ему даже не снились», — поделилась Волочкова.

Ранее Серов резко высказался о выходе Анастасии на футбольное поле в рамках матча Медийной лиги, назвав это «детским садом». А саму балерину певец обозвал «нетрезвой бабой».

Волочкова недоумевает, какое отношение к ней и футболу имеет Серов. Также она высказалась, что он как артист давно устарел. Кроме этого, Анастасия думала, что певец давно умер.

«Хотите правду? Он прошлый век, на сцене-то, наверное, не бывает уже. У этого Серова даже фамилия от слова „серый“, „серость“? Кто это вообще? Я реально думала, что он давно умер, если честно. Старый уже такой», — сказала балерина.

По словам балерины, ее на матч пригласили «добрые люди», вручили розы и щедро оплатили участие. Артистка уверена, что критика Серова связана с завистью.

Что касается самого матча, Волочкова выбрала футболку с номером десять, как у Лионеля Месси. Однако из-за болей в суставах ей пришлось уйти на замену, но она осталась довольна опытом. После игры балерина бегала по полю, обнимала участников матча, фотографировалась и, конечно, села на шпагат.

