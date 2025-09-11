Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

По словам ее адвоката, следствие по делу еще не завершено.

Суд продлил домашний арест блогера Александры Митрошиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру и предпринимателю Александре Митрошиной до 24 октября, сообщил 5-tv.ru ее адвокат Михаил Юсупов. Она обвиняется в отмывании 127 миллионов рублей.

По словам Юсупова, предварительное следствие по делу еще не завершено.

В августе стало известно, что суд разрешил Митрошиной сменить адрес, и она переехала из квартиры свекра в район Митино. Блогер была задержана 7 марта в аэропорту Сочи по возвращении из Дубая. Следствие утверждает, что, имея задолженность перед налоговой на сумму 127 миллионов рублей, она в 2021 году приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы с целью легализации этих средств.

Уголовное дело против Митрошиной было возбуждено 24 января 2025 года. Следствие утверждает, что, уклоняясь от уплаты налогов, блогер заработала более 127 миллионов рублей в период с 2019 по 2022 год, распределяя прибыль на счетах трех индивидуальных предпринимателей. Из этой суммы она легализовала 60 миллионов рублей через покупку недвижимости.

