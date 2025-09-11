Самый настойчивый мошенник пытался более 17 тысяч раз дозвониться до россиянки

Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года года пытался дозвониться до жительницы Республики Дагестан 17,6 тысячи раз за июнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телефонного оператора.

Уточняется, что самой интенсивной оказалась атака 30 июня, когда на протяжении восьми часов — с 8:00 до 16:00 — абонент получала в среднем по 36 звонков в минуту. Однако женщина об этом даже не знала, так как оператор отразил все атаки.

В публикации отмечается, что чаще всего целью телефонных мошенников становятся пожилые люди. С января по август 2025 года на звонки клиентам старше 65 лет приходится более трети всех вызовов. Из них 56% направлены мужчинам.

Также ежедневно от 50 до 70 тысяч россиян становятся жертвами телефонного мошенничества, переводя деньги злоумышленникам. Число звонков снизилось по сравнению с мартом 2024 года, когда фиксировалось до 20 миллионов звонков в сутки. Но схемы стали более изощренными и убедительными.

Популярные методы включают звонки под видом сотрудников банков, госорганов, служб доставки, а также предложения быстрого заработка. В последнее время мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта, в том числе дипфейковые голоса знакомых, чтобы обмануть жертву.

Специалисты советуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров и подключать услуги операторов для предупреждения о возможных мошеннических звонках, чтобы защитить себя и своих близких.

