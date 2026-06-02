«Теперь тебя все ненавидят»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за срыва перемирия

Рита Цветкова
Американский лидер заявил, что без его помощи и поддержки израильский премьер не избежал бы тюремного срока.

За что Трамп отчитал Нетаньяху и назвал его сумасшедшим

Axios: Трамп отчитал Нетаньяху по телефону за его действия на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в крепких выражениях выразил свое недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Свое мнение он высказал ему в телефонном разговоре, в частности, резко раскритиковал действия израильского лидера на Ближнем Востоке. Об этом сообщают журналисты портала Axios со ссылкой на собственные источники.

«Ты… Сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я… Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого», — цитирует Трампа информатор.

По данным издания, глава Белого дома считает своей заслугой тот факт, что Нетаньяху сейчас на свободе. В разговоре он прямо заявил, что лично помог израильскому премьеру избежать реального лишения свободы в рамках уголовного дела о коррупции.

Кроме того, Трамп пригрозил Нетаньяху изоляцией Израиля на международной арене. По его мнению, это весьма вероятно после того, что Тель-Авив устроил в Ливане. Американский лидер очень обеспокоен большим количеством погибших гражданских лиц, сносом целых зданий ради устранения нескольких командиров радикального шиитского движения «Хезболла».

Накануне Дональд Трамп сообщил, что Биньямин Нетаньяху и представители «Хезболлы» пришли к договоренности остановить взаимные атаки. По итогам «продуктивных» телефонных переговоров с обеими сторонами конфликта президент США заключил, что израильские войска не будут направлены в Бейрут, а военные, что уже находились в пути, будут развернуты обратно.

В последний день весны израильский премьер поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширить операцию против «Хезболлы» и усилить контроль над занимаемыми ею территориями. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что его военные захватили средневековую крепость Бофор в южной части Ливана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне действий Тель-Авива в Ливане Иран как посредник поставил на паузу переговоры. Таков был знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане.

«Теперь тебя все ненавидят»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за срыва перемирия
