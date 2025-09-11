Телефонная мафия: как мошенники обманывают россиян из разных стран

От шести до 14 лет проведут в колонии мошенники, которые через мобильные приложения похитили со счетов умерших россиян более 50 миллионов рублей. Такой приговор обвиняемым вынес Бутырский суд. Среди фигурантов — сотрудники банков и операторы связи.

Они действовали на территории Москвы, Подмосковья, Саратовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. О том, как преступники разработали схему и как их раскрыли, расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Обычная двухкомнатная квартира во Владимире, но внутри целая телефонная станция. На столе лежат десятки сим-карт, объединенных несколькими сим-боксами.

Устанавливала их девушка, живущая с мамой. По сути это техническая часть мошеннического кол-центра, позволяющая регистрироваться в мессенджерах, звонить и отправлять сообщения. Сами звонящие могут находиться где угодно. Преимущественно — на Украине.

Именно благодаря таким сим-боксам мошенники звонят с российских номеров, сидя за границей. Причем, владельцы оборудования прекрасно понимают, зачем оно нужно.

В некоторых квартирах количество одновременно работающих сим-карт достигало тысячи. Это попытка продолжить массовую работу мошенников по вымоганию денег, в том числе у пенсионеров.

С момента, когда звонить в мессенджерах WhatsApp* и Telegram стало крайне сложно, правоохранительные органы зарегистрировали двукратное уменьшение количества преступлений, связанных с ними. Но самое интересное: общее количество преступлений в стране тоже серьезно сократилось — на 38%.

Тем не менее, это больше четырех тысяч случаев мошенничеств в месяц. В российском мессенджере MAX можно только с российским или белорусским номером. Как результат — за время работы российского приложения, почти полгода, количество преступлений не превысило 200 единиц.

«Если совершаются какие-то противоправные действия через российский мессенджер, то, соответственно, найти следы, найти самого злоумышленника становится уже намного легче, так как не нужно отправлять какие-то запросы в третьи страны», — рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Большаков.

Однако украинские, схему обмана усовершенствовали. Все чаще пожилые люди и дети не просто лишаются денег и ценностей: из них целенаправленно делают смертников.

На видеозаписи запечатлено, как 87-летняя женщина разговаривает по телефону, а потом забирает из тайника пакет — в нем детонатор и три килограмма тротила.

Специалисты говорят, если тот же WhatsApp или Telegram исполняли российское законодательство и сотрудничали с полицией для предотвращения таких вот возможных терактов, проблемы массового обмана россиян вообще бы не существовало.

Ну а те, кто сдает в аренду свою симку или устанавливает дома сим-боксы, с начала сентября будут отвечать по закону. Вплоть до уголовных дел. И первое из них возбуждено как раз в отношении девушки из Владимира.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ