Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге

Певец Дима Билан продал дом на Новой Ригу за сотни миллионов рублей

Певец Дима Билан продал свой загородный дом, расположенный на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию NF Group.

Известно, что покупателем стала непубличная персона, имя нового владельца недвижимости не раскрывается.

Речь идет о двухэтажном особняке площадью около 440 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге. Дом появился в продаже еще в конце ноября 2025 года.

Изначально артист рассчитывал выручить за недвижимость 270 миллионов рублей. Однако спустя несколько месяцев стоимость объекта снизили — весной цена упала до 250 миллионов рублей. Сделка по продаже дома в итоге состоялась, но финальная сумма покупки официально не раскрывается.

Ранее Билан откровенно рассказал о своем отношении к займам и признался, что сейчас выплачивает уже третью ипотеку. По словам певца, финансовая нагрузка из-за покупки недвижимости стала для него серьезным испытанием.

