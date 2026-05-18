Девушка погибла в результате удара беспилотника по автобусу в ЛНР

Светлана Стофорандова Журналист

Через несколько дней ей должно было исполниться 18 лет.

Атака ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР

Фото: МАХ/Леонид Пасечник/glava_lnr_info

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский микроавтобус, следовавший из Лисичанска в Северодонецк. В результате удара погибла 17-летняя девушка, и еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.

«Ранения получили три человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия, доставили раненых в больницу. Но семнадцатилетнюю девушку не удалось спасти», — написал он в личном блоге.

Через десять дней погибшей должно было исполниться 18 лет. Глава ЛНР принес свои соболезнования родным и близким погибшей.

«Смерть невинных детей не может остаться безнаказанной: киевский режим должен ответить за каждое преступление», — заключил Леонид Пасечник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область погибли двое мужчин. Кроме того, еще два человека получили тяжелые ранения, пострадавших экстренно госпитализировали.

